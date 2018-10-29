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İsrail\'in Gazze\'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 3 Çocuk Şehit Oldu

Gazze, 29 Ekim 18 (.): İsrail\'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına düzenlediği hava saldırısında üç çocuk şehit oldu.

İsrail\'in Gazze\'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 3 Çocuk Şehit Oldu

Gazze, 29 Ekim 18 (.): İsrail\'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına düzenlediği hava saldırısında üç çocuk şehit oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:38
İsrail\'in Gazze\'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 3 Çocuk Şehit Oldu

Gazze, 29 Ekim 18 (.): İsrail\'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına düzenlediği hava saldırısında üç çocuk şehit oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze\'nin güneydoğu sınırında hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıda, 12 ila 14 yaşlarında 3 Filistinli çocuk şehit oldu.
Kudra, ilk yardım ekiplerinin çocukların cansız bedenlerini bombalanan sınır bölgesinden kaldırarak Şüheda el-Aksa Hastanesi\'ne naklettiğini aktardı.
Çocukların kimliklerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise "Gazze ile İsrail arasındaki tel örgüler bölgesinde 3 Filistinli gençten oluşan bir grubun hava saldırısıyla hedef alındığı" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "gençlerin söz konusu bölgede oyalandıkları ve patlayıcı madde yerleştirme çabasında oldukları" iddia edildi.
Öte yandan Gazze Şeridi\'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırı yakınlarındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, olayın olduğu bölgeye İsraillilere ait çok sayıda askeri araç girişi gerçekleşirken, savaş uçakları bölge üzerinde yoğun uçuşlar yaptı.
(AA/TUĞ/HA)
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