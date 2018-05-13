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İsrail\'in Gazze\'ye Düzenlediği Hava Saldırısı

Gazze, 13 Mayıs 18 (.):  Hamas, İsrail\'in dün Gazze\'ye düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin 14 Mayıs\'ta düzenleyeceği yürüyüşü engellemeye çalıştığını belirtti.  

İsrail\'in Gazze\'ye Düzenlediği Hava Saldırısı

Gazze, 13 Mayıs 18 (.):  Hamas, İsrail\'in dün Gazze\'ye düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin 14 Mayıs\'ta düzenleyeceği yürüyüşü engellemeye çalıştığını belirtti.  

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
İsrail\'in Gazze\'ye Düzenlediği Hava Saldırısı
Gazze, 13 Mayıs 18 (.):  Hamas, İsrail\'in dün Gazze\'ye düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin 14 Mayıs\'ta düzenleyeceği yürüyüşü engellemeye çalıştığını belirtti.  


Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail\'in dün Gazze\'ye düzenlediği saldırı, Filistin halkının 14 Mayıs\'ta düzenlenecek Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılımına engel olmak için harcadığı boş ve umutsuz çabadır." ifadesini kullandı. 


Açıklamada, Filistin halkının İsrail\'e, 14 Mayıs Pazartesi günü meşru haklarını talep etmek üzere düzenleyeceği barışçıl halk yürüyüşleriyle cevabını vereceğini söyledi.  


Filistinli yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi\'ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtmişti. Görgü tanıkları ise bombardımanda elektrik şebekesine ait bir jeneratörle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade etmişti.


İsrail ordusu saldırıyı doğrularken, Gazze\'de bir tünelin vurulduğunu ileri sürmüştü. 


Filistinliler, 14 Mayıs 1948\'de İsrail\'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs\'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967\'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.


ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını protesto için 14 Mayıs\'ta, Nekbe\'nin 70. yılı münasebetiyle de 15 Mayıs\'ta geniş katılımlı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.


(AA/HÖ)
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