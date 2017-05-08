İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

Ramallah, 8 Mayıs 17 : İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların aileleri, Batı Şeria'da gösteri düzenledi.

Batı Şeria'nın El-Bire kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen aileler, hapishanedeki yakınlarının resimlerinin yanı sıra uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran pankartlar taşıdı.

Tutuklu Mecd'in babası Mahmud Ziyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık grevinde olan tutuklulara ziyaretin yapılabilmesi yönünde harcanan çabaların arttırılması ve ilgili makamlardan tutukluların sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesi talebinde bulundu.

Tutukluların sorunlarına öncelik verilmesi ve dayanışmanın devam etmesini isteyen Ziyade, bir an önce serbest bırakılmaları için uluslararası kurumların İsrail'e baskıda bulunması çağrısı yaptı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

(AA/AK/GUR)