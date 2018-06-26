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İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

Ramallah, 26 Haziran 18 : Batı Şeria\'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

Ramallah, 26 Haziran 18 : Batı Şeria\'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

26 Haziran 2018 Salı 13:13
İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi
Ramallah, 26 Haziran 18 : Batı Şeria\'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.
Batı Şeria\'nın El-Bire kentindeki Kızılhaç binası önünde toplanan aralarında tutuklu yakınlarının da bulunduğu göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep etti.
Tutukluların fotoğraflarını taşıyan eylemciler, uluslararası kurumlardan bu konuda adım atmasını ve İsrail\'in tutuklulara yönelik ihlallerini durdurmasını istedi.
Eyleme katılan Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Kadura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunun gittikçe kötüleştiğini, dayanılmaz hale geldiğini belirtti.
Faris, şunları söyledi:
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"Gösteriyi, tutuklulara destek olmak, verdikleri mücadelede yanlarında olduğumuzu belirtmek aynı zamanda İsrail\'in onlara karşı ihlallerini kınamak amacıyla düzenledik."
Tutukluların durumunun gelecekte daha zor olacağının açıkça görüldüğünü vurgulayan Faris, özellikle İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan\'ın tutuklulara yönelik uygulamaların sıkılaştırılması yönündeki planı anlatmak üzere hapishaneler idaresinde görevli eski subayları çağırmasının gelecek dönemin daha zor geçeceğinin işareti olduğunu belirtti.
Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 350\'si çocuk yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
(AA/RÇ/HÖ)

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