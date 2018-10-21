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İsrail Han El-ahmer\'deki Yıkımı "birkaç Hafta" Erteledi

Kudüs, 21 Ekim 18 (.): İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinli bedevilerin yaşadığı evlerin yıkımı ve bölgenin boşaltılmasını

İsrail Han El-ahmer\'deki Yıkımı "birkaç Hafta" Erteledi

Kudüs, 21 Ekim 18 (.): İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinli bedevilerin yaşadığı evlerin yıkımı ve bölgenin boşaltılmasını

21 Ekim 2018 Pazar 14:12
İsrail Han El-ahmer\'deki Yıkımı


Kudüs, 21 Ekim 18 (.): İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinli bedevilerin yaşadığı evlerin yıkımı ve bölgenin boşaltılmasını "birkaç hafta" erteleme kararı aldı.
Haftalık olağan toplantı sonrası İsrail Güvenlik Kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, "Konunun uzmanları tarafından yapılan tavsiyeler doğrultusunda Güvenlik Kabinesi, tahliyenin uzlaşı yoluyla yapılması için bölgenin boşaltılmasını birkaç hafta erteledi." denildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu sabah yaptığı açıklamada Han el-Ahmer\'in ne zaman boşaltılacağıyla ilgili kararın Güvenlik Kabinesi tarafından alınacağını belirterek, "Han el-Ahmer tahliye edilecek. Bu, mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu hükümetinin tepki çeken yıkım kararını erteleyerek "uluslararası kamuoyunun İsrail\'e yönelik baskısını hafifletmeyi ve Han el-Ahmer\'i yıkmadan önce tüm uzlaşı yollarını denedikleri mesajını vermeyi" amaçladığı yorumları yapılıyor.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünya kamuoyu, Han el-Ahmer\'deki yıkım kararına tepki göstererek, İsrail\'e karardan vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.
İSRAİL\'İN HAN EL-AHMER\'DEKİ YIKIM KARARI
İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.
Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.
İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül\'de de Han el-Ahmer\'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.
İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim\'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.
İSRAİL\'İN E1 PROJESİ
Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953\'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor. Bölge, İsrail\'in Doğu Kudüs\'ten Ölü Deniz\'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.
Filistinli taraflar, İsrail\'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü\'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.
(AA/HA)
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