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İsrail Güçleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Kudüs, 6 Eylül 18 : İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Güçleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Kudüs, 6 Eylül 18 : İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:48
İsrail Güçleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Kudüs, 6 Eylül 18 : İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria\'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62\'si kadın, 450\'si idari tutuklu, 12\'si milletvekili ile 300\'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. 
Tutuklunun, "İsrail\'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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