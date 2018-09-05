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İsrail Gazze\'yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı\'nı Kapattı

Kudüs, 5 Eylül 18 : İsrail yönetimi abluka altındaki Gazze\'de yaşayan Filistinlilerin düzenlediği gösteri sırasında

İsrail Gazze\'yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı\'nı Kapattı

Kudüs, 5 Eylül 18 : İsrail yönetimi abluka altındaki Gazze\'de yaşayan Filistinlilerin düzenlediği gösteri sırasında

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:50
İsrail Gazze\'yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı\'nı Kapattı
Kudüs, 5 Eylül 18 : İsrail yönetimi abluka altındaki Gazze\'de yaşayan Filistinlilerin düzenlediği gösteri sırasında "hasar oluştuğu" gerekçesiyle BeytHanun (Erez) Sınır Kapısı\'nı geçişlere kapattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazzelilerin dün sınırda ABD\'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları durdurma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösteriler sırasında BeytHanun Sınır Kapısı\'nın "zarar gördüğü" belirtildi.

Açıklamaya göre, tamir işlemleri sona erene kadar insani durumlar için izinleri olanlar dışında sınır kapısından geçişler geçici olarak durduruldu. 

Sınır kapısından geçişlere tamiratın tamamlanmasının ardından yeniden izin verileceği belirtilen açıklamada, bu sürecin ne kadar zaman alacağına ilişkin bilgi verilmedi. 

Gazze\'de dün yüzlerce kişi ABD\'nin UNRWA\'ya mali yardımları durdurma kararını BeytHanun Sınır Kapısı yakınında protesto etmiş, İsrail askerleri göstericilere müdahale etmişti. 

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi\'nde, 7 sınır kapısından 6\'sı İsrail\'in, biri Mısır\'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı\'nı 2005\'te, diğer 3 kapıyı ise 2007\'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için BeytHanun Sınır Kapısı\'nın çalışmasına izin veriyor.

(AA/RU/ŞEB)
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