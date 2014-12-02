İsrail, Filistinlilerin Tarım Arazilerine Ateş Açtı

Gazze, 2 Aralık 14 : İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlilere ait tarım arazilerine ateş açtığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki Kisufim askeri bölgesinde konuşlanan İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde bulunan Filistinlilere ait tarım arazilerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu tarım arazilerinde zarar meydana gelediği belirtilirken hastane kaynakları, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'yi abluka altında tutan İsrail askerleri, zaman zaman Filistinlilere ait balıkçı teknelerine ve sınır bölgelerindeki tarım arazilerine ateş açıyor, buldozerlerle sınır ihlali yapıyor.

(AA/AK/FEZ)