İsrail, Doğu Kudüs\'ün Yahudileştirilmesi İçin 560 Milyon Dolar Ayırdı

Kudüs, 14 Mayıs 18 (.): İsrail\'in işgal altındaki Doğu Kudüs\'ün Yahudileştirilmesi için 560 milyon dolarlık fon ayırdığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail kabinesi Doğu Kudüs\'ün daha fazla "İsrailli" yapılması için 560 milyon dolarlık yardım fonunu onayladı.

Kabinenin onayından geçen ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan fonun Doğu Kudüs\'teki Filistinlilere ait okullarda İsrail müfredatına geçilmesinin teşvik edilmesi ve Doğu Kudüs\'teki "sosyal hizmetlere" harcanması planlanıyor.

Plana göre ayrıca, İsrail\'in Doğu Kudüs\'teki bazı bölgelerde yeniden inşa faaliyetlerinde bulunması amaçlanıyor.

Filistinli yetkililer, Doğu Kudüs\'teki okulların İsrail müfredatına geçilmesini amaçlayan plana tepki göstererek, bu projeyle Filistinli çocukların kimliklerinin değiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Doğu Kudüs\'teki okullardaki Filistinli öğrenciler şu anda Filistin müfredatına göre eğitim alıyor. İsrail yönetimi ise Filistinli öğrencilerin İsrail müfredatına göre eğitim almadığı için iş bulmakta zorlandığını ileri sürüyor.

Filistinliler, İsrail\'in sosyal hizmetler adı altında işgal altındaki Doğu Kudüs\'ü Yahudileştirmeye çalıştığını dile getiriyor. İsrail Doğayı Koruma İdaresi, Doğu Kudüs\'te "Eski Şehir" bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın doğu surlarına bitişik tarihi Bab er-Rahmet Müslüman Mezarlığı\'nın bir kısmında "Yahudi Milli Parkı" inşa etmeye başlamış, karar Filistinliler tarafından protesto edilmişti.

(AA/FEZ)