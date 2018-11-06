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İsrail\'den Körfez Ülkelerine Demiryolu Projesi Planı

Kudüs, 6 Kasım 18 : Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır dillendirdiği İsrail ile Suudi Arabistan\'ın da içinde yer aldığı Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesine yönelik planını açıklayacak.  

İsrail\'den Körfez Ülkelerine Demiryolu Projesi Planı

Kudüs, 6 Kasım 18 : Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır dillendirdiği İsrail ile Suudi Arabistan\'ın da içinde yer aldığı Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesine yönelik planını açıklayacak.  

06 Kasım 2018 Salı 08:13
İsrail\'den Körfez Ülkelerine Demiryolu Projesi Planı
Kudüs, 6 Kasım 18 : Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır dillendirdiği İsrail ile Suudi Arabistan\'ın da içinde yer aldığı Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesine yönelik planını açıklayacak.  
ABD Başkanı Donald Trump\'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter\'dan paylaştığı mesajında planın detaylarının Umman\'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı\'na katılmak üzere başkent Maskat\'ta bulunan İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz tarafından açıklanacağını duyurdu. 
Greenblatt mesajında, "Bakan Katz, Umman\'da katılacağı konferansta İsrail ile Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesi için bir plan sunacak" ifadesini kullandı. 
İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Katz, Umman\'da düzenlenen konferansa katılmak için pazar günü başkent Maskat\'a gitmişti. 
İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDA YAKINLAŞMA
Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.
İlk önce İsrail Milli Takımı\'nın Katar\'ın başkenti Doha\'da 25 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası\'na katılması gündeme gelmişti. 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim\'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman\'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
BAE de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi\'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası\'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.
İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim\'de İsrail\'in ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez Ülkelerinden BAE\'nin başkenti Abu Dabi\'de ilk kez çalınmıştı.  
Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi\'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya törende ülkesinin ulusal marşının çalınması nedeniyle duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü. 
İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da 30 Ekim\'de BAE\'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı. 
(AA/RÇ/ÖK)
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