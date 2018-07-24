İsrail\'den Gazze\'ye Hava Saldırısı





Gazze, 24 Temmuz 18 : İsrail ordusunun, Gazze\'nin kuzeyinde yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen bir grup gence hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze\'nin Cibalya bölgesinde ellerinde yanan uçurtma ve balon taşıdığı düşünülen gençlerin olduğu alana roketle saldırdı.Gazze\'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşmadı.Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.Gazze\'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.(AA/AK/ŞEB)