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İsrail\'den Gazze\'ye Hava Saldırısı

Kudüs, 29 Mayıs 18 (.): İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi\'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail\'den Gazze\'ye Hava Saldırısı

Kudüs, 29 Mayıs 18 (.): İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi\'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

29 Mayıs 2018 Salı 15:58
İsrail\'den Gazze\'ye Hava Saldırısı
Kudüs, 29 Mayıs 18 (.): İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi\'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.


İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi\'nde Hamas ve İslami Cihad\'a ait 7 noktada 35 hedefi vurdu." denildi. 


Savaş uçaklarının, aralarında silah depolarının da yer aldığı 6 askeri nokta ve karargahları vurduğu belirtilen açıklamada, şu iddialara yer verildi:


"Saldırı sırasında, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı bölgesinde Hamas\'a ait bir tünel de vurularak imha edilmiştir. Söz konusu tünel Gazze\'den Mısır topraklarına oradan da sınırı geçerek İsrail topraklarına ulaşıyor. Bu tünel terörist amaçlar ve Mısır\'a silah taşıma için kullanılıyor."


Hamas ve İslami Cihad\'dan ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.


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Öte yandan İsrail\'in "Kanal 10" televizyonu ise Gazze sınırındaki Aşkol Yahudi yerleşim biriminde 3 İsraillinin Gazze\'den atılan roketler nedeniyle yaralandığını duyurdu.


Kanal 10 televizyonu, yaralı İsraillilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi vermedi.


İsrail yönetimi, bu sabah Gazze\'den İsrail\'e yönelik havan saldırısı düzenlendiğini iddia etmiş, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad\'ı sorumlu tutmuştu.


"İsrail, kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze\'ye saldırı sinyali vermişti. 


(AA/HÖ)

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