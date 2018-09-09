banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Motosiklet Kazası...
Son Dakika
MOTOSİKLET KAZASI
En Çok Yağış Nereye Düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ
Bıçaklı kavga
BIÇAKLI KAVGA
Gazimağusa'da telefon hırsızlığı
TELEFON HIRSIZLIĞI
banner282
Flaş Haber
Motosiklet Kazası...
Kapat

İsrail\'deki Eurovision\'u Boykota 140 Sanatçıdan Destek...

Londra, 9 Eylül 18 : Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail\'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması\'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek verdi.

İsrail\'deki Eurovision\'u Boykota 140 Sanatçıdan Destek...

Londra, 9 Eylül 18 : Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail\'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması\'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek verdi.

09 Eylül 2018 Pazar 16:01
İsrail\'deki Eurovision\'u Boykota 140 Sanatçıdan Destek...

Londra, 9 Eylül 18 : Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail\'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması\'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek verdi.


Gazetede 140 sanatçının imzasıyla yayımlanan mektupta, “Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail’in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması\'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in geçen yılki Eurovision yarışmasını kazanmasının ardından İsrail ordusunun Gazze’de aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 62 silahsız Filistinli göstericiyi öldürdüğü ve yüzlercesini de yaraladığı hatırlatılan mektupta, “İsrail, Filistinlilerin temel haklarını on yıllardır olduğu gibi ihlal etmeyi sürdürdüğü müddetçe 2019 Eurovision yarışmasının bu ülkede yapılması boykot edilmeli.” çağrısında bulunuldu.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), yarışmayı Kudüs\'te yapmayı planlayan İsrail’den yarışmanın yerini değiştirmesi talebinin de yetersiz olduğu belirtilen mektupta, “İsrail’in ev sahipliği iptal edilmeli ve yarışma daha iyi insan hakları sicili olan başka bir ülkeye taşınmalı.” önerisi yapıldı.

Mektuba imza atan sanatçılar arasında müzisyen Roger Waters, yönetmen Ken Loach, yazar Yann Martel’in yanı sıra 6 İsrailli isim de yer aldı.

Portekiz\'in Lizbon kentinde mayıs ayında yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması\'nı İsrail\'i temsilen Netta Barzilay "Toy" adlı şarkısıyla kazanmıştı. Yarışma sonrası Barzilay, "İsrail\'i ve Kudüs\'ü çok seviyorum.\'\' şeklinde açıklama yapmıştı.

(AA/HAS/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...
Kerkük'te Atıl Petrol Boru Hattına Sabotaj...
Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü
Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü
Yemen'de Binlerce Öğretmen, Kısmi Greve Gitti
Yemen'de Binlerce Öğretmen, Kısmi Greve Gitti
Kabil'de İntihar Saldırısı: 3 Ölü
Kabil'de İntihar Saldırısı: 3 Ölü
Suriye'nin İdlib Ve Hama İllerine Hava Saldırıları Sürüyor
Suriye'nin İdlib Ve Hama İllerine Hava Saldırıları Sürüyor
Borıs Johnson'dan Theresa May'e “İntihar Bombacısı“ Benzetmesi
Borıs Johnson'dan Theresa May'e “İntihar Bombacısı“ Benzetmesi
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
Çipras'tan Yeni Ekonomi Paketi...
Çipras'tan Yeni Ekonomi Paketi...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim