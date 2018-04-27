Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
172.474
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5899
EURO
4.9000
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hurdacılar 3 gün daha tutuklu kalacak
HURDACILAR 3 GÜN DAHA TUTUKLU...
Akın tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı
HUZUR OPERASYONU
banner256
Flaş Haber
Akın tutuklu yargılanacak
Kapat

İsrail Askerlerinin Saldırısında Yaralanan 3 Filistinli Öldü

GAZZE\'DE

İsrail Askerlerinin Saldırısında Yaralanan 3 Filistinli Öldü

GAZZE\'DE

27 Nisan 2018 Cuma 16:11
İsrail Askerlerinin Saldırısında Yaralanan 3 Filistinli Öldü
GAZZE\'DE "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"NDE BEŞİNCİ CUMA...
Kudüs, 27 Nisan 18 : İsrail ablukası altında 2006\'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi\'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart\'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.
"Devrimci Gençlerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü\'nün beşinci cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu. İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze\'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.
Göstericiler, İsrail\'in 2006\'dan bu yana Gazze\'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail\'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.
Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.
Eylemciler, İsrail\'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze\'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.
3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Gazze\'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu. Kimlikleri henüz belli olmayan Filistinlilerin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart\'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 45\'e yükseldi.   
Bugünkü gösterilerde, şu ana kadar en az 349 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 75\'i İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle vuruldu.
Yaralıların arasında 19 çocuk ve 9 kadının yanı sıra 6 gazeteci ile 4 sağlık çalışanı da bulunuyor.
banner223
Gösterilerin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"
Filistinliler, Toprak Günü\'nün 42\'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi\'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006\'dan beri Gazze\'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başından bu yana 45 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 5 bin 500\'den fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 499\'u da İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.
TOPRAK GÜNÜ NEDİR?
İsrail, 30 Mart 1976\'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
(AA/AK/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç! Böyle bulundu!
Korkunç! Böyle bulundu!
Çin’de Öğrencilere Bıçaklı Saldırı: 7 Ölü, 12 Yaralı
Çin’de Öğrencilere Bıçaklı Saldırı: 7 Ölü, 12 Yaralı
Gazze'de
Gazze'de "büyük Dönüş Yürüyüşü"nde Beşinci Cuma
Efsane Grup Abba Geri Dönüyor
Efsane Grup Abba Geri Dönüyor
Brüksel'de Uygurlara Destek Gösterisi
Brüksel'de Uygurlara Destek Gösterisi
"Trump'tan Kore'deki Tarihi Zirveyle İlgili Açıklama"
"Trump'tan Kore'deki Tarihi Zirveyle İlgili Açıklama"
 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tan Rusya açıklaması...
 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tan Rusya açıklaması...
Kore Yarımadası'nda Tarihi Barışa doğru!
Kore Yarımadası'nda Tarihi Barışa doğru!
"BM'den İsrail'e Hesap Sorulması Çağrısı"
"BM'den İsrail'e Hesap Sorulması Çağrısı"
Çin’den Kim İle Moon’un Görüşmesine Destek
Çin’den Kim İle Moon’un Görüşmesine Destek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim