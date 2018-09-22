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İsrail Askerleri Gazze\'de Bir Filistinliyi Şehit Etti, 54\'ünü Yaraladı

Gazze, 22 Eylül 18 (.):  İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl

İsrail Askerleri Gazze\'de Bir Filistinliyi Şehit Etti, 54\'ünü Yaraladı

Gazze, 22 Eylül 18 (.):  İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
İsrail Askerleri Gazze\'de Bir Filistinliyi Şehit Etti, 54\'ünü Yaraladı
Gazze, 22 Eylül 18 (.):  İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 54 kişi yaralandı.
Gazze\'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze\'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu Kerim Muhammed Kullab\'ın (25) şehit olduğunu, 54 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Kudra, yaralılardan 5\'inin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Sözcü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin şehit olduğunu, 21 kişinin yaralandığını belirtmişti.,
Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Komitesi, 26\'ncı haftasını geride bırakan bugünkü gösterileri "Kuşatmayı Kırma Cuması" olarak adlandırdı.
Filistinliler, 30 Mart\'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi\'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006\'dan beri Gazze\'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart\'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180\'den fazla Filistinli şehit oldu. 
(AA/TUĞ/HÖ)

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