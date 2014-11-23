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İsrail Askerleri, 1 Filistinliyi Öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail Askerleri, 1 Filistinliyi Öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

23 Kasım 2014 Pazar 13:30
İsrail Askerleri, 1 Filistinliyi Öldürdü
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Gazze, 23 Kasım 14 : Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA muhabirine konuşan Kudra, Fadl Muhammed Halava (32) isimli Filistinlinin, İsrail askeri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği 51 gün süren ve ateşkesle sonuçlanan kanlı saldırıların ardından, İsrail askerlerinin ilk kez Gazze Şeridi'nde bir Filistinliyi öldürdüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail askerlerinin bir grup Filistinliye yönelik uyarı ateşi açtığı, grubun geri dönmemeleri üzerine tekrar ateş açması sonucu 1 Filistinlinin ayağından yaralandığı" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Filistin tarafının bir kişinin öldüğü yönündeki verdiği bilginin incelendiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Temmuz'da başlattığı, 51 gün süren saldırılarında, 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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