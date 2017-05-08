Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

İsrail Askerleri 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Askerleri 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kudüs, 8 Mayıs 17 : İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 5'i Hamas mensubu 13 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltıların El-Halil ve Kalkiliya kentleriyle Fer'un ve Takku beldesinde yoğunlaştığı kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin kurumlarının hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Sudan'daki İç Savaş Güney Sudan'daki İç Savaş
Belçika Hastanelerinde Binlerce Kişi Hastane Mikrobu Kaptı Belçika Hastanelerinde Binlerce Kişi Hastane Mikrobu...
Kenya'da Deng Humması Salgını Kenya'da Deng Humması Salgını
Fransa’da Seçimi Macron Kazandı Fransa’da Seçimi Macron Kazandı
Gine'de Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı Gine'de Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı
Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Güney Sudan'daki İç Savaş
Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudanlı 1 milyondan fazla çocuğun daha ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Haberi Oku