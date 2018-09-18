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İsrail Ap Üyelerinin Gazze\'ye Girişini Engelledi

Brüksel, 18 Eylül 18 : Avrupa Parlamentosu (AP), üyelerinin Gazze\'ye girişinin İsrail tarafından engellendiğini duyurdu.

İsrail Ap Üyelerinin Gazze\'ye Girişini Engelledi

Brüksel, 18 Eylül 18 : Avrupa Parlamentosu (AP), üyelerinin Gazze\'ye girişinin İsrail tarafından engellendiğini duyurdu.

18 Eylül 2018 Salı 14:44
İsrail Ap Üyelerinin Gazze\'ye Girişini Engelledi

Brüksel, 18 Eylül 18 : Avrupa Parlamentosu (AP), üyelerinin Gazze\'ye girişinin İsrail tarafından engellendiğini duyurdu.

AP\'den yapılan yazılı açıklamada, altı milletvekilinden oluşan heyetin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına düzenlediği üç günlük ziyaret çerçevesinde Gazze\'ye giriş talep ettiği ancak İsrail\'in izin vermediği belirtildi.

Ziyaretin amacının yıllardır süren ablukanın Gazze\'deki insani durum üzerindeki etkisini tespit etmek olduğu belirtilen açıklamada, İsrail\'in 2011 yılından bu yana AP heyetlerinin ziyaretlerini engellediği kaydedildi.

Heyetin Doğu Kudüs\'teki çalışmalarını bugün tamamladıktan sonra perşembe günü Gazze\'yi ziyaret etmek için resmi talepte bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, İsrail ablukası nedeniyle Gazze\'deki Filistin halkının içme suyu, gıda, eğitim, barınak ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heyet Başkanı Neoklis Sylikiotis, "İsrail\'in AP\'nin Gazze\'ye girişini engellemesi sistematik bir hal haldı. Bu keyfi ve kabul edilemez bir davranış." ifadesini kullandı.

Sylikiotis, uluslararası topluma, İsrail\'in Gazze ablukasını sonlandırması için baskı yapma çağrısında bulundu.

(AA/FG)

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