İsrail’in istemediği militanlar Türkiye’ye!

İsrail, er Gilat Şalit’e karşılık serbest bırakacağı 1027 Filistinli mahkumdan 40’ını persona non grata ilan etti. Türkiye, defalarca müebbet hapse mahkum edilen militanların bir kısmına ev sahipliği yapacak.

İsrail, Hamas’ın esir tuttuğu er Gilat Şalit’i geri almak için 1027 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı kabul etmişti. Ancak bunların 40’ını ancak sürgüne gitmeleri şartıyla salıvereceğini açıklamıştı. Şimdi bu 40 kişinin Türkiye, Katar ve Suriye’ye gönderileceği ortaya çıktı. Hamas’ın başkan yardımcısı Ebu Marzuk, el Hayat gazetesine Türkiye, Katar ve Suriye’nin 40 mahkumu almak istediğini açıkladı.

Gazze’de bile kalmalarına izin yok Söz konusu 40 tutukludan kimin hangi ülkeye gönderileceği henüz bilinmiyor. Fakat İsrail’in Gazze ya da Batı Şeria’da dahi kalmalarına izin vermediği sabıkalı militanların suç karnesi bir hayli kabarık... Bugün serbest kalacak Filistinlilerin çoğunluğu İsrail’e karşı düzenledikleri kanlı eylemler ve İsrailli askerleri öldürme suçundan tutuklu bulunuyorlar. Listede, öldürdükleri her bir asker için ömür boyu hapis cezası alan ve bu nedenle aralarında 36 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan isimler ile Hamas’ın lider kadrosundan kişiler de bulunuyor.

29 kişiyi öldüren saldırıyı planladı BBC’nin haberine göre, yurtdışına gönderileceklerden dikkat çeken üç isim var. İlki Jihad Yagmur. Yagmur, 1994 yılında İsrailli bir askeri öldürmek suçuyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Hamas’ın militan kanadının kurucularından Walid Abd al-Aziz Abd al-Hadi Anajas ise 2002’de 36 kez müebbet hapis cezası aldı. Nasır Yateyma da 2002’de Park Otel’de 29 kişiyi öldüren bombardıman nedeniyle 29 müebbet cezası almıştı.

Önce Mısır sonra Türkiye İsrail’in serbest bırakacağı 1027 tutukludan 477’si yarın sabah İsrail ordusunun Şalit’i teslim almasından hemen sonra Kızıl Haç’a ait araçlarla yola çıkacak. Mısır’a gelenler buradan Türkiye, Katar ve Suriye’ye dağıtılacak. Mısır, Ürdün gibi İsrail’e yakın ülkelerin tutuklulara ev sahipliği yapmayı kabul etmemiş olması dikkat çekti. 36 müebbet alan da var İsrail’in serbest bırakacağı tutuklulardan yurtdışına gönderileceklerin en ağır cezaları alanlar olmaları dikkat çekti. 1980 doğumlu Walid Abd al-Aziz Abd al-Hadi Anajas, serbest bırakılacak tutuklular arasında en fazla cezası bulunan kişi. Tam 36 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Anajas, Kudüs’te 2002 yılında 11 sivilin ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle tutuklanmıştı. Serbest bırakılacaklar arasında ikinci en yüksek cezaya çarptırılan ise 29 kere müebbet hapis cezası alan Nasır Yateyma.