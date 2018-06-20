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İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Askeri İşbirliği İçin Toplanıyor...

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları, 'bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki' için cuma günü Güney Kıbrıs'ta bir araya gelecek.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Askeri İşbirliği İçin Toplanıyor...

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları, 'bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki' için cuma günü Güney Kıbrıs'ta bir araya gelecek.

20 Haziran 2018 Çarşamba 21:39
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Askeri İşbirliği İçin Toplanıyor...

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Askeri İşbirliği İçin Toplanıyor

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları, 'bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki' için cuma günü Güney Kıbrıs'ta bir araya gelecek.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Rum Kesimi'nden Savvas Angelides, bölgesel güvenlik, işbirliği yapılabilecek olası alanlar ve askeri işbirliğinin daha da artırılmasını, ayrıca bu işbirliğinin siber savunmayla arama ve kurtarma alanlarıyla ilgili konularda artırılmasını görüşeceklerini söyledi.

"ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Amaçlarının bölgede istikrar yakalamak olduğunu savunan Angelides, bunun, diğer komşu ülkelerle de bölgesel işbirliği yoluyla refah ve gelişmeyi artırmakla olabileceğini ileri sürdü.Doğu Akdeniz'de, deniz ve enerji güvenliğinin artırılması gerektiğini belirten Angelides, bu yönde ortak projelerin olabileceğini belirtti. Rum yetkili, "Tüm Akdeniz için önemli beklentiler bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu konuya özel önem veriyoruz" dedi.

Taraflar daha önce de doğal gaz konusunda ortak hareket etme kararı almıştı.

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TÜRK GEMİLERİ, RUMLAR İÇİN GAZ ARAMAYA GELEN İTALYAN GEMİSİNİ ENGELLEYİP GERİ GÖNDERMİŞTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İtalyan enerji şirketi ENI'ye ait sondaj gemisi, Türk gemilerinin engellemesi karşısında daha fazla direnemeyerek bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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