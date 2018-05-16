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İsrail, Türk Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı!

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz'in İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı!

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz'in İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:24
İsrail, Türk Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı!


 Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz'in İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maslahatgüzar Deniz'e, İsrail'in Ankara Büyükelçisi EitanNaeh'e Türkiye'den ayrılırken uygulandığı öne sürülen muameleden duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtildi.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilmiş ve kendisine bir süreliğine ülkesine dönmesinin uygun olacağı söylenmişti.

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Ankara'dan bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, havalimanındaki VIP alanını kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptırmıştı.
Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen ve burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik kontrollerinden geçen Naeh, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etmişti.
İsrail askerleri, önceki gün Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermilerle müdahale ederek onlarca Filistinliyi şehit etmişti.

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 20:36
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