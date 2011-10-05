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İsrail tehdit çünkü atom bombası var!

Erdoğan, "Ben şu anda İsrail'i de bölgesi, çevresi için bir tehdit olarak görüyorum.

İsrail tehdit çünkü atom bombası var!

Erdoğan, "Ben şu anda İsrail'i de bölgesi, çevresi için bir tehdit olarak görüyorum.

05 Ekim 2011 Çarşamba 14:06
İsrail tehdit çünkü atom bombası var!
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Ben şu anda İsrail'i de bölgesi, çevresi için bir tehdit olarak görüyorum. Çünkü atom bombası var" dedi.

Erdoğan, İsrail'in bölgede devlet terörü uyguladığını da söyledi.

İsrail tehdit çünkü atom bombası var!- Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığında Türk Dış Politikası konulu bir konferans verdi ve daha sonra katılımcıların sorularının yanıtladı. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Pretoria Büyüklelçi Yardımcısı Başkatip Ya'akov Finkelstein'in, "Siz Gazze'deki tünellerden gıdaların geçtiğini söylediniz. Ancak oradan sadece gıda değil, silahlar, füzeler geçiyor. Bu füzelerle şehirlerimiz, çocuklarımız vuruluyor.

Ayırca palmer raporunda kuşatma uygun görülüyor. Biz doğrudan diyalogdan yanayız. Ama siz İsrail Büyükelçinizi geri çektiniz. Doğrudan diyalog nasıl olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bir defa şunu bilmenizi istiyoruz, bu tünellerden atom bombası geçmez, nükleer silah geçmez. Fosfor bombaları geçmez.

İsrail, fosfor bombaları ile Gazze'yi bombalamıştır. Bu bir kitle imha silahıdır. Kitle imha silahı kullanmak suçtur. Buna herhalde 'evet' diyemezsiniz. O tünellerden geçse geçse kütük çaplı silahlar geçebilir, tüfek geçer, bunlar geçer ama oradan tank, top bunlar geçmez değil mi? Ama Gazze tanklarla toplarla kuşatılmıştır ve bir taraftan da fosfor bombaları atılmıştır.

BM binalarını bile bombaladınız. İsrail bunu da yaptı. Ve hiç bir zaman bende atom bombası var diyemiyor. Sessiz kalıyor. Ama İran'da atom bombası var diye herkes İran'a saldırıyor. Bu nasıl adalet? Ben, şu anda İsrail'i de çevresi için, bölge için tehdit unsuru olarak görüyorum çünkü kendisinde atom bombası var.

Bütün bunların yanında İsrail şu anda işgalci durumunda ve İsrail devlet terörü uygulamaktadır, bölgede... bu devlet terörü uygulaması yeni değildir ve ben soruyorum; madem Gazze'den Filistin'den roketler atılmış bunu ben Sayın Olmert'e de sordum, diğer İsrailliler'e de görüştüğümde sordum, dedim 'kaç tane İsrail'li öldü, söyler misiniz?' bize cevap veremediler. Ama biz 7'den 70'e onbinlerce Filistinli'nin, Gazzelinin o bölgede İsrail'in bu bombaları karşısında öldürüldüğünü çok iyi biliyoruz ve bunun acımasızca yapıldığının biliyoruz ve işte bölgede en önemli dostu Türkiye'ydi.

Niye kaybetti bu yaklaşımları sebebiyle. Ve böylece zaten bölgede kendini yalnızlığa itmiş durumda. o toprakların, o arazilerin sahibi İsrail değildir, o arazilerin sahibi Filistinliler'dir. Siz şu anda Güney Afrika'da hür yaşıyorsunuz, rahat yaşıyorsunuz, huzurlu yaşıyorsunuz ama Filistinli kendi topraklarında bu huzuru bulamıyor. Bu huzur onlar için yok."

Son Güncelleme: 05.10.2011 14:06
Anahtar Kelimeler:
BombaBAŞBAKANERDOĞANİsrailAtomTehdit
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