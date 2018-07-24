İsrail: Suriye savaş uçağını düşürdük

İsrail, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Sözcüsü İsrail hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürlüğünü açıkladı.



İsrail hava sahasının 2 kilometre kadar içerisine girdiği belirtilen Rusya yapımı Sukhoi tipi savaş uçağının 2 Patriot füzesi ile vurulduğu bilgisine yer verildi.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, savaş uçağı Safed bölgesinde düşürüldü.



DAVUT SAPANI’NI KULLANMIŞTI



Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail pazartesi günü ilk kez ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı’nı kullanmıştı.