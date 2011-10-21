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"İsrail savaşa başlarsa bu kez Tel Aviv'i vururuz"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile bir savaş daha yaşanırsa, saldırılarını....

"İsrail savaşa başlarsa bu kez Tel Aviv'i vururuz"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile bir savaş daha yaşanırsa, saldırılarını....

21 Ekim 2011 Cuma 14:57
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile bir savaş daha yaşanırsa, saldırılarını İsrail'in kuzeyinde değil tam merkezinde gerçekleştireceklerine dair iddiaları doğruladı.

Jerusalem Post'un Lübnan gazetesi El Ekber'den aktardığına göre, Nasrallah'ın "İsrail Lübnan ile yeniden savaşa başlarsa Hizbullah bu kez ülkenin kuzeyini değil, Tel Aviv'i vurur" dedi.

CIA ve Mossad kaynaklı bu iddia, Nasrallah tarafından da doğrulandı.

Nasrallah, Hizbullah liderleriyle yaptığı bir toplantıda, bu haberin üç Hizbullah militanı tarafından Batılı istihbaratçılara aktarıldığını ifade etti. Bunun da örgüte zarar verdiğini belirten Nasrallah yine de hatanın telafi edilebileceğini belirtti.

Bir ay önce de Londra merkezli El Şark el Avsat gazetesi, Hizbullah'ın, dört üyesini İsrail'e hizmet etmekle suçlayarak tutukladığını yazmıştı.

Son Güncelleme: 21.10.2011 14:57
Anahtar Kelimeler:
HİZBULLAHSavaşİsrailTelaviv
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