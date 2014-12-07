İsrail Şam'a Bomba Yağdırdı

İSRAİL ŞAM'I BOMBALADI



İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki bazı noktaları hedef aldığı belirtildi.

Suriye resmi ajansı SANA, İsrail’in Şam Uluslararası Havaalanı yakını ve kırsalındaki Dimas bölgesinde bir noktayı vurduğunu, olayda can kaybının olmadığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan açıklamada ise Şam’ın Dimas bölgesinin “10 patlamayla sarsıldığı” belirtilerek, patlamaların neden kaynaklandığının ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail’in 10 ayrı bombardıman gerçekleştirdiğini duyurdu.