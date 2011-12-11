İsrail Rumları Oyuna Getirmiş! 11.12.201

İsrail'in Güney Kıbrıs'la Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarında, Rumları oyuna getirdiği iddia edildi.



İsrail'in kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) küçük parsellere bölerek daha fazla kazanç sağladığı; ancak Güney Kıbrıs'ın MEB'deki çalışma parsellerini büyük tutarak Rumları kayba uğrattığı belirtiliyor.

Güney Kıbrıs'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yapılan parselizasyonun hatalı olduğu, daha küçük parseller oluşturarak kazanç daha da yükseltilebilecekken, bunun yapılmadığı belirtildi. Rum Kathimerini gazetesi "Kıbrıs MEB'sinin Parselizasyonunda Hata - 'Afrodit" Parselinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne İade Edilecek Yüzde 25'lik Kısmı Boş ve İkinci Turun Dışında" başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs'ın MEB'sindeki parselizasyonun hatalı yapıldığını yazdı.

Gazete, İsrail'in kendi MEB'sini küçük parsellere bölerek daha fazla kazanç sağladığını; ancak Güney Kıbrıs'ın parsellerini büyük tutarak kayba uğradığını belirterek, bu sebepten ötürü Güney Kıbrıs'ın bazı parsellerinde hiç doğalgaz bulunmazken, bazılarında birden fazla doğalgaz yatağının olması ihtimalinin bulunduğunu aktardı. Öte yandan gazete, doğalgaz konusunu ele almak için atanan bilirkişi heyetinin, ikinci tur ihalelere ilişkin sunulan belgelerden memnun olduklarını, heyet tarafından eksikleri giderilecek belgelerin 15 - 20 Aralık tarihine kadar hazır olmasının beklendiğini kaydetti.

Yine aynı gazete, Güney Kıbrıs'ta henüz karara bağlanmamış bir unsurun ise, ikinci tur ihaleye katılacak yabancı şirketlerin yapacağı teklifleri hangi organ ya da kurumun müzakere edeceği konusu olduğunu belirtti. Haberde, Rum meclisinin bir yasa önerisi sunarak, bu konuda karar verme yetkisini bilirkişi heyetinden alarak değerlendirme komitesine verme girişimi başlattığı ifade edildi.

İSRAİLLİLER, GÖZÜNÜ GİRİT'İN GÜNEYİNE ÇEVİRDİ

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs'ın sözde MEB'sinde yer alması konusunda adı geçen İsrail'in Delek şirketinin, şimdi de gözünü Girit'in güneyinde bulunan bir bölgeye diktiğini, Delek'e bağlı "Avner Oil" isimli şirketin yetkililerinin geçtiğimiz hafta Yunanistan'a giderek temaslarda bulunduklarını yazdı.

Gazete, şirket yetkililerinin Girit'in güneyinde, Mısır ile Yunanistan MEB'lerinin sınırında, belirli bir alanda deneme kazısı yapmak konusunu ele aldıklarını belirtirken, söz konusu noktanın, gerek Yunanistan ile Mısır arasında MEB belirlenmesi anlaşması imzalanmamış olması, gerekse Türkiye'nin adalara ait MEB'leri kabul etmemesi sebebiyle tartışma konusu olduğunu vurguladı.

"İSRAİL ASKERİ TEDBİR ALIYOR" İDDİASI

Bu arada Mahi gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "tehditleri" karşısında İsrail'in yeni askeri önlemler almaya giriştiğini, İsrail'in bu çerçevede iki yeni denizaltı ve firkateyn alma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs'ın da İsrail'le ortak güç oluşturabilmek için iki hücumbot alma niyetinde olduğunu yazdı.

Haberde, İsrail'in kendi MEB'sindeki doğalgaz platformlarını Hizbullah ve Hamas'ın saldırılarından korumak amacıyla halihazırda Doğu Akdeniz'de yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtilirken, son dönemde Türkiye'nin bölgede "artan tehditleri" sebebiyle de İsrail'in ABD'den iki firkateyn ve Almanya'dan da iki "Dolphin" marka denizaltı alımı için girişim başlattığı ifade edildi.