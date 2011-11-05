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İsrail Rahat Durmuyor

İsrail askerleri yardım gemilerine çıktı

İsrail Rahat Durmuyor

İsrail askerleri yardım gemilerine çıktı

05 Kasım 2011 Cumartesi 07:56
İsrail Rahat Durmuyor
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ''İsrail donanması ile Gazze'ye doğru gelmekte olan Tahrir ve Saorise ile ilk temas sağlandı'' denildi. Ordu Sözcüsü Avital Leibovich ise, twitter hesabında ''Tekneler, geri dönmeleri ya da Mısır limanına gitmeleri ve yasadığı hareketlerini sonlandırmaları konusunda uyarıldı'' dedi.

Gazze ablukasını delmek için yola çıkan filonun, İsrail'in geri dönme ya da yolunu değiştirme talebini reddettiği bildirildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, ''Tekneler, güvenlik amaçlı deniz ablukası altındaki alana doğru ilerliyor'' denildi.

Öte yandan Filistin medyasına göre, İsrail savaş gemilerinin, filoya varış noktalarını sorması üzerine, 'insanlığın vicdanına' cevabını aldı. Sorunun tekrarlanması üzerine, 'insanoğlunun iyileştirilmesine' cevabı geldi.

Ayrıca gemilerle Gazze'ye 48 mil kala irtibata geçildiği, aktivistlerin işbirliğine gitmek istemediği bildirildi.

Saat 15.05 itibariyle, bazı iddiaların akine, İsrail ordusundan filoya müdahale edildiği yönünde bir açıklama henüz gelmedi.

SAAT 15:30 GEMİYLE İRTİBAT KESİLDİ

 İsrail savaş gemilerinin, Gazze'ye gelmekte olan filoya yaklaştığı, bir gemi ile irtibatın kesildiği bildirildi.

İki ayrı gemidekiler, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaklaşık yarım saat önce, 3 ayrı savaş gemisinin kendilerine yaklaşmakta olduğunu duyurdu. Gemilerden Tahrir ile irtibatın da 13.50'de kesildiği belirtiliyor.

Öte yandan bazı Gazzeliler de limanda gemilerin gelmesinin bekliyor.

SAAT 15:40 MÜDAHEL EDİN EMRİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tüm irtibat girişimelerinin başarsız olması üzerine Gazze'ye gelen filoya müdahale etme ve askerlerin gemilere çıkması emri verildiği bildirildi. 

Ordu Sözcüsü saat 15.34 itibariyle hala gemilere çıkılmadığını bildirdi.

SAAT 16:18 GEMİLER İŞGAL EDİLDİ, LİMANA GÖTÜRÜLÜYOR..

İsrail donanmasına bağlı askerler gemilere çıktı. Gemiler bir liman götürülüyor.. Gemilerde insanlara herhangi bir müdahale edilmezken 2 geminin limana çekildiği öğrenildi.

SAAT 16:30: AKTİVİSTLER GÖZALTINA ALINACAK

İsrail ordu sözcüsü Avital Leibovich, Gazze'ye yardım götüren gemilerin İsrail'in Aşhod limanına götürülmesinin ardından aktivistlerin gözaltına alınacağını bildirdi.

Leibovich açıklamasında, ''Bir başka İsrail'in deniz güvenliği ablukasını kırma girişimi daha başarısız oldu'' dedi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 07:56
Anahtar Kelimeler:
AkdenizYardımİsrailSaldırıGemi
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