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İsrail Polisi Mescid-i Aksa’yı Kapattı!

Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.

İsrail Polisi Mescid-i Aksa’yı Kapattı!

Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:39
İsrail Polisi Mescid-i Aksa’yı Kapattı!


Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.

İsrail polisinin cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’ya girerek, cemaate saldırmasının ardından olaylar çıktı. Ses bombalarıyla cemaate saldıran polise, Filistinli bir grup genç, havai fişeklerle karşılık verdi.

Ayrıca Aksa’nın Meğaribe kapısında toplanan cami cemaati, tekbir ve sloganlarla İsrail polisini protesto etti. Tepkilere rağmen Harem-i Şerif’i terk etmeyen İsrail polisi, cemaati dağıtarak Aksa’dan çıkarmak için sert müdahalede bulundu. Cemaati zor kullanarak Mescid-i Aksa’dan çıkaran İsrail polisi, şu ana kadar iki Filistinliyi yaraladı, bazılarını da gözaltına aldı.

Olaylar sırasında Harem-i Şerif’in içinde bulunan Kıble Mescidi'nin kapılarını kapatan İsrail polisi, mescidin içine ses bombası attı. Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmayan İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatırken içeride kalan cemaati dışarı çıkardı.

Filistinliler bu gelişmenin ardından, ikindi namazını Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) ve Silsile kapılarının önünde kıldı.

Namaz öncesi bir konuşma yapan Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkacağını söyledi. Şeyh Kisvani, "İşgal devletinin geçen seneden ders çıkaramadığını görüyoruz. Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan işgalciler, silahlarıyla bizim mabedimize girmemize izin vermiyor." dedi.

Tüm dünyaya çağrıda bulunan Şeyh Kisvani, "Filistinlilerin direnişi, Mescid-i Aksa'yı geçen yıl kapatan işgal devletine açık bir mesajdır." ifadesini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 18:42
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