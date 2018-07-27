banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
191.407
DOLAR
4.8495
STERLİN
6.3631
EURO
5.6511
Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk
GONYAK HIRSIZLARINA EK TUTUKLULUK
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katil elimizde kaldı
KATİL ELİMİZDE KALDI
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil elimizde kaldı
Kapat

İsrail Polisi Mescid-i Aksa’nın Kapılarını Yeniden Açtı!

İsrail polisi, cuma namazının ardından cemaate düzenlediği saldırıdan sonra kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı.

İsrail Polisi Mescid-i Aksa’nın Kapılarını Yeniden Açtı!

İsrail polisi, cuma namazının ardından cemaate düzenlediği saldırıdan sonra kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:33
İsrail Polisi Mescid-i Aksa’nın Kapılarını Yeniden Açtı!

İsrail polisi, cuma namazının ardından cemaate düzenlediği saldırıdan sonra kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının tekrar açıldığını belirtti.

Kapıların açılmasının ardından onlarca kişi namaz kılmak için tekbir getirerek Mescid-i Aksa'ya girdi.

İsrail güçleri, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne de ses bombası atarak, girişleri kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

Öte yandan İsrail’e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat da İsrail polisleri ile kapıların kapalı olduğu anda Aksa’ya girmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 27.07.2018 19:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mattis'ten Türkiye Açıklaması...
Mattis'ten Türkiye Açıklaması...
Pompeo’dan “Papaz Brunson” Açıklaması...
Pompeo’dan “Papaz Brunson” Açıklaması...
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece
Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece
Yunanistan'da halk ve hükümet arasında gerginlik tırmandı
Yunanistan'da halk ve hükümet arasında gerginlik tırmandı
Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 18'inci Cuma
Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 18'inci Cuma
İsrail Polisi Mescid-i Aksa’yı Kapattı!
İsrail Polisi Mescid-i Aksa’yı Kapattı!
"Putin’den Trump’a Davet"
"Putin’den Trump’a Davet"
Donmuş Solucanlar 42 Bin Yıl Sonra Canlandı
Donmuş Solucanlar 42 Bin Yıl Sonra Canlandı
İsveç’ten Türkiye’ye Teşekkür...
İsveç’ten Türkiye’ye Teşekkür...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim