İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cemaate Müdahale Etti

İsrail polisi, Kudüs'te iki hafta aradan sonra açtığı Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında Filistinlilere müdahale etti.

İSRAİL POLİSİ, MESCİD-İ AKSA'NIN İÇİNDE VE KAPILARINDA BULUNAN FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE ETTİ

MÜDAHALE SIRASINDA 56 KİŞİ YARALANDI

AKSA'NIN ASLANLI KAPISI DIŞINDAKİ TÜM KAPILAR KAPATILDI

İsrail polisi, Kudüs'te iki hafta aradan sonra açtığı Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında Filistinlilere müdahale etti.

Çok sayıda silahlı polis, Aksa'nın içinde ve kapılarındaki cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ederek, haremin saygınlığını ihlal etti.

Aksa'nın dışında 46, içinde 10 olmak üzere toplam 56 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail polisi, Aslanlı (Esbat) kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı ve içeride bulunan cemaatin bir yerden bir yere geçişini de kısıtlıyor.

Çok sayıda polis içeride ve dışarıda insanlara silah doğrulturken Hutta kapısının dışında toplanan cemaat kapının açılmasını istiyor. Ayrıca, Kudüs sokaklarında İsrail güçleriyle Filistinliler arasında arbede yaşanıyor.