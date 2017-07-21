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21 Temmuz 2017 Cuma 12:49

İsrail Polisi Kudüs Sokaklarında Cemaate Müdahale Etti

İsrail polisi Kudüs sokaklarında cuma namazı kılan cemaate müdahale etti.

İsrail Polisi Kudüs Sokaklarında Cemaate Müdahale Etti
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İSRAİL POLİSİ, MESCİD-İ AKSA'YA ÇIKAN YOLLARDA CUMA NAMAZI KILAN CEMAATE MÜDAHALE ETTİ

POLİSİN PLASTİK MERMİ, SES BOMBASI VE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALESİ SONUCU ONLARCA KİŞİ YARALANDI    

 İsrail polisi Kudüs sokaklarında cuma namazı kılan cemaate müdahale etti.
     
Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda ve Kudüs'ün farklı noktalarında gerçekleşen müdahalelerin ardından sokaklar bir anda savaş alanına döndü.     

İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı. Filistinli gençler de polise çöp arabalarını yakarak ve taş atarak karşılık vermeye çalışıyor.     

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın  Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor.     

Şehrin sokaklarında yoğun ambulans ve çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.     

Filistinli gençler de İsrail polisinin müdahalesine taşlarla karşılık vermeye çalışıyor. Filistin Kızılayı onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.     

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Ras el-Amud'da "taş atan Filistinlilere" müdahale edildiği belirtildi.     

Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.     

             

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