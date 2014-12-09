İsrail Parlamentosu’nun Feshine Onay

İSRAİL PARLAMENTOSU KNESSET'İN FESHİNE YÖNELİK KANUN OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.

İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) feshedilmesi kararı, mecliste düzenlenen üçüncü ve son oturumda kabul edildi.

Knesset'in kendisini feshetmesine ilişkin karar, üçüncü ve son oturumda 93 oyla kabul edildi. Böylece yeni meclisi oluşturacak seçim yarışı da başlamış oldu.

İsrail tarihinin en kısa dönemli meclislerinden biri olan mevcut Knesset, 670 gün görevde kaldı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden aldığı Adalet Bakanı Tzip Livni ve Maliye Bakanı Yair Lapid'in yerine seçime kadar görev yapacak geçici bakanların hafta sonuna kadar atanması bekleniyor.

İsrail'de 17 Mart'ta düzenlenmesi planlanan erken seçimlere hazırlık kapsamında Knesset'in feshedilmesi için geçen hafta yapılan oylamaya katılan milletvekillerinden 84'ü fesih yönünde oy kullanmıştı. Kararın kesin olarak oylanmasıyla meclis seçime kadar feshedilmiş oldu.

İsrail'de 2 yıl önce göreve başlayan hükümette koalisyon ortağı Yeş Atid Partisi lideri Maliye Bakanı Yair Lapid 19 milletvekili, Hattuna Partisi lideri ve Adalet Bakanı Tzipi Livni ise 6 milletvekili ile hükümete girmişti. Lapid ve Livni'nin geçen hafta görevden alınmasıyla koalisyon bozulurken, Netanyahu güven oyu için gereken 61 oyu kaybetmiş, ülkede erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.