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10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:52

İsrail Parlamentosu "Yahudi Ulus Devleti" Yasa Tasarısını İlk Oturumda Onayladı

İsrail Parlamentosu 'Yahudi Ulus Devleti' Yasa Tasarısını İlk Oturumda Onayladı
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"YAHUDİ ULUS DEVLETİ" YASA TASARISI İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ BİRİNCİ OTURUMDA ONAYLANDI ANCAK TASARININ KANUNLAŞARAK YÜRÜRLÜĞE GİREBİLMESİ İÇİN PARLAMENTODAKİ İKİ FARKLI OTURUMDA DAHA ONAYLANMASI GEREKİYOR

 İsrail parlamentosu "Yahudi Ulus Devleti" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

İsrail Parlamentosu daha önce de gündeme gelen ancak koalisyon ortakları arasında tartışmaya neden olarak kabul görmeyen "Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısını birinci oturumda onayladı.

Parlamentodaki Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada tasarının 41 hayıra karşı 48 evet oyu ile geçtiği belirtildi.

İsrail devletinde "kendi kaderini tayin etme hakkını sadece Yahudilere has kılan" ve İsrail'i "tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet" olarak tanımlayan bu tasarının yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodan iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor.

Tasarının yasalaşması halinde İsrail'in resmi dili sadece İbranice olacak ve Arapça kendisine tanınan mevcut özel statüsünü yitirecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun desteklediği söz konusu tasarı 2015'te de gündeme gelmiş ancak koalisyon ortaklarının itiraz emesi üzerine yasama komisyonunun gündemine alınmamıştı.

"BU YASA ARAPLARA SAVAŞ İLANIDIR"

Öte yandan parlamentoda 13 milletvekili ile temsil edilen Ortak Arap Listesi, tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak bunun ülkedeki Arap vatandaşlara "savaş açmak" anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada,"İsrail hükümetinin desteklediği Yahudi Ulus Devleti tasarısı ülkedeki Arap vatandaşların konumlarına ve haklarına savaş açmak anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu İsrail'de yaşayan vatandaşların yüzde yirmisini İsrail vatandaşı Araplar oluşturuyor.

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