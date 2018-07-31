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İsrail Parlamentosu'ndan rekor sayıda milletvekili istifa etti

İsrail Parlamentosu Knesseet'in 20'nci dönemi, en çok milletvekilinin istifa ettiği dönem oldu. Bu dönemde 120 sandalyeli parlamentodan 27 milletvekili çeşitli nedenlerle vekillikten istifa etti.

İsrail Parlamentosu'ndan rekor sayıda milletvekili istifa etti

İsrail Parlamentosu Knesseet'in 20'nci dönemi, en çok milletvekilinin istifa ettiği dönem oldu. Bu dönemde 120 sandalyeli parlamentodan 27 milletvekili çeşitli nedenlerle vekillikten istifa etti.

31 Temmuz 2018 Salı 12:08
İsrail Parlamentosu'ndan rekor sayıda milletvekili istifa etti

İsrail Parlamentosu'ndan rekor sayıda milletvekili istifa etti

İsrail Parlamentosu Knesseet'in 20'nci dönemi, en çok milletvekilinin istifa ettiği dönem oldu. Bu dönemde 120 sandalyeli parlamentodan 27 milletvekili çeşitli nedenlerle vekillikten istifa etti.

Toplam vekil sayısı göz önüne alındığında yüksek olan bu sayı, Knesset’in 20'nci döneminde her 82 günde bir milletvekilinin istifa ettiğini gösteriyor.

İsrail Parlamentosu Knesset’in 19'uncu döneminde 8 milletvekili istifa ederken, 15. Dönem'de 20 milletvekili parlamentodan istifa etmişti.

Neden istifa ediyorlar?

Milletvekillerinin istifaları ise çeşitli nedenlere dayanıyor. İstifa eden milletvekillerinden 4’ü ahlaki skandallarının ortaya çıkmasından, 1 milletvekili sağlık sorunları yüzünden, 11 milletvekili ideolojik sebepler nedeniyle, 11 milletvekili ise parlamento bloklarında yeni milletvekilleri ile rotasyon yapılması dolayısı ile istifalarını verdi.

İsrailli uzmanlar Knesset üyesi milletvekillerinin istifalarının artmasında üç ana etken olduğunu savunuyor.

Bunlardan ilki, medyanın ve kamuoyunun vekillere yönelttiği eleştirilerin artması. İkincisi, siyasi faaliyetin sağ koalisyon hükümeti üzerinde yoğunlaşması ve diğer vekillerin etkinliğine son verilmesi. Üçüncüsü ise Knesset üyelerinin toplumdaki statülerinin azalması.

"Yahudi Ulus Devlet" yasasının onaylanmasının ardından vekillikten istifa eden  Züheyr Behlül, "Yahudi Ulus Devlet" yasası sonrası daha fazla milletvekilinin istifasını beklediğini açıkladı.

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