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İsrail ordusu: “İran güçleri Suriye'den İsrail'e 20 roket attı“

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı.

İsrail ordusu: “İran güçleri Suriye'den İsrail'e 20 roket attı“

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:18
İsrail ordusu: “İran güçleri Suriye'den İsrail'e 20 roket attı“

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtildi.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu bunu vahim bir olay olarak görmektedir ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir yetkili de Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını söylemişti ancak nedeni hakkında bilgi vermemişti.

İSRAİL SURİYE'NİN GÜNEYİNE SALDIRDI

Öte yandan İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerine tank atışları ve hava akınları düzenlediği belirtildi.

Suriye'nin Kuneytra ilindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Golan'dan Suriye'nin güneyinde yer alan Beşşer Esed rejiminin kontrolündeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar kentine tank atışları düzenledi.

Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine saldırlar düzenledi.

İsrail ordu yetkileri Suriye'ye düzenledikleri belirtilen saldırlarla ilgili açıklama yapmadı.

 

Son Güncelleme: 10.05.2018 10:32
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