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İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 06:53
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 9 noktayı vurduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait 2 askeri karargah ile silah üretimi yapılan bir yerdeki 9 noktaya hava saldırısı düzenlediğini" ifade etti. Açıklamada, söz konusu saldırıların, Gazze'den İsrail'e yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların gönderilmesine karşılık düzenlendiği kaydedildi.
Gazze'deki görgü tanıkları ise İsrail uçaklarının, Hamas'a ait 3 noktayı 12 füzeyle vurduğunu, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET ATILDIĞI İDDİASI
Adraee, söz konusu açıklamasının ardından Gazze'den İsrail yönüne 3 roket atıldığının tespit edildiğini duyurdu. Twitter'daki açıklamasında Adraee, Aşkelon sahili ile sanayi bölgesinde sirenlerin çaldığını ve Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığının tespit edildiğini, roketlerden birinin Gazze sınırları içinde düştüğünü aktardı.

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Adraee, dün yaptığı açıklamada da askeri bir uçağın, Gazze'de "yanan uçurtma hücresi" sorumlularından birinin aracını hedef aldığını kaydetmişti.
İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.
 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 10:05
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