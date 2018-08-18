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İsrail Mescid-i Aksa’nın Kapılarını Yeniden Açtı

İsrail, dün kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün yeniden açtı.

İsrail Mescid-i Aksa’nın Kapılarını Yeniden Açtı

İsrail, dün kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün yeniden açtı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:41
İsrail Mescid-i Aksa’nın Kapılarını Yeniden Açtı

İsrail, dün kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün yeniden açtı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, dünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine kapatılan Aksa’nın kapıları sabahın erken saatlerinde yeniden açıldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda İsrail polislerine dün bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli genç, İsrail güçlerince silahla vurularak şehit edilmişti.
İsrail polisi, bu olay üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin kapıları kapatması üzerine Filistinliler akşam namazını başta El-Esbat (Aslanlı) Kapısı olmak üzere Harem-i Şerif'in diğer kapılarında eda etmişti.
Yatsı namazını Aksa'da kılmak isteyen Müslümanlara, İsrail polisi müdahale ederek dağıtmıştı. Filistinli yetkililer ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılmaması halinde sabah namazını Aksa'nın Esbat Kapısı'nda kılmak üzere Filistinlilere çağrıda bulunmuştu.
İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 13:11
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