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13 Şubat 2017 Pazartesi 16:27

İsrail Meclisi "Sabah Ezanı Yasağını" Oylayacak

İsrail Meclisi 'Sabah Ezanı Yasağını' Oylayacak
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SABAH EZANININ HOPARLÖRDEN OKUNMASINI YASAKLAYAN YASA TASARISININ, 15 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİSTE OYLANMASI BEKLENİYOR

İsrail'de aşırı sağcı milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yasama İşleri Bakanlık Komisyonunda dün onaylanan "sabah ezanının hoparlörden okunmasını yasaklayan" yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü mecliste oylanması bekleniyor.

Söz konusu yasa, İsrail meclisindeki (Knesset) bu ilk oylamada kabul edilmesi halinde tekrar Yasama İşleri Bakanlık Komisyonuna gönderilecek. Komisyonda görüşüldükten sonra yeniden meclise sevk edilmesi halinde ise ikinci ve üçüncü oylamalar yapıldıktan sonra tasarı yasalaşarak yürürlüğe girecek.

YAHUDİLERİN ŞOFAR BORUSU YASAKLANMAYACAK

Kamuoyunda ezan yasağı olarak adlandırılan yasa tasarısı "beş vakit ezanı kapsayacak" şekilde geçen aylarda da gündeme gelmiş ancak İsrailli siyasetçiler, Yahudilerin Kutsal Cumartesi (Şabat) günlerinde ve diğer bazı ritüellerinde gün batımı saatinde çaldıkları şofarın da yasaklanma riski bulunduğundan dolayı tasarıya karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli siyasetçilerin bu kaygısını giderecek şekilde yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Söz konusu yasa tasarısı Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlenerek İsrailli siyasetçilerin kaygılarını giderdi. Yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde "sabah ezanının hoparlörlerden okunmasını yasaklayacak" olan yasaya uymayan camiler hakkında ise bin 200 dolara varan para cezaları verilebileceği belirtiliyor.

Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

"MESCİD-İ AKSA'DAN EZAN SESİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ezan yasağına kesinlikle uymayacaklarını söyledi.

Şeyh Sabri, "Biz işgal gücünün bu çerçevede çıkaracağı hiçbir kanuna uymayacağız. Çünkü ezanın yasaklanması İslam dininin temel ahkamıyla çelişiyor. Biz Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'dan ezan sesi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ezanın İslam'ın şiarlarından biri olduğunu ve 15 asırdan bu yana bir yüce bir davet nidası şeklinde devam ettiğini vurgulayan Şeyh Sabri, "Bunu yasaklayan hiçbir kanuna uymayacağız ve ezanın sesini asla kesmeyeceğiz" diye konuştu.

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