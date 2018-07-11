banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

İsrail mahkemesinden Ebru Özkan'a şartlı tahliye kararı

İsrail mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

İsrail mahkemesinden Ebru Özkan'a şartlı tahliye kararı

İsrail mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:06
İsrail mahkemesinden Ebru Özkan'a şartlı tahliye kararı

İsrail mahkemesinden Ebru Özkan'a şartlı tahliye kararı

İsrail mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Asker Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özkan, polis eşliğinde getirildi.

Ayakları kelepçeli olarak duruşmaya getirildi

Ayakları kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Özkan'ın moralinin yerinde olduğu görüldü.

Özkan, duruşma öncesi ailesine ve Türkiye'ye selamlarını gönderdi. Askeri mahkemedeki duruşmada Özkan'ın avukatları ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu.

Mahkeme savcılık kararını reddetti

Duruşmaya bakan askeri hakim, iddia ve savunma makamlarının davaya ilişkin görüşlerini dinledi.

Hakim, davaya ilişkin kararını önümüzdeki saatler içerisinde açıklayacağını belirterek duruşmaya son verdi.

Mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, şartlı tahliye kararına askeri savcılığın yaptığı itirazın reddedildiğini söyledi.

Hamayse, İsrailli yargıcın, müvekkili ile ilgili Salim Askeri Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmettiğini belirtti.

"Delillerin yetersiz olduğunu ispat etmek için çalışacağız"

Özkan'ın avukatı Remzi İktilat, İsrail'in hukuksuzluğuna dikkat çekerek, delillerin yeterli olmadığını söyledi. 

İktilat, "Biz dosyanın devamlılığı açısından mahkemenin önünde delillerin yetersiz olduğunu ispat etmek için çalışacağız. İsrail savcılığı dosyayı siyasi olarak ele aldı ve yasal olmayan bir açıdan hazırladı ve biz bunu ispat edeceğiz."

20 bin lira kefalet ödeyecek

Özkan, 20 bin Türk lirası karşılığı, yani İsrail parasıyla 15 bin Şekel kefalet ödeyecek.

Haftada iki kere de karakola giderek imza atacak. 

4 asılsız suçlama

İsrail savcılığının hazırladığı iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve ülkenin düzenini bozmak" gibi 4 ayrı suçlama yöneltilmişti. Özkan bütün suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yargılanacak olan Özkan, dava bitene kadar İsrail'de kalacak. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim