İsrail, Mahkeme Kararına Rağmen Kudüs Yakınlarındaki Filistinli Ailenin Evini Buldozerle Yıktı

Köye baskın yapan İsrail askerleri, yıkımın engellenmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen Kudüs yakınlarında Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Aksi yöndeki mahkeme kararına rağmen iki buldozerle köye giren İsrail askerleri,Kudüs yakınlarındaki evi yerle bir etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri bir İsrail mahkemesinin evin yıkımının engellenmesi yönündeki kararına uymayarak bu sabahBatı Şeria'da Kudüs ve Ramallah arasında bulunan Kalandia köyünde bir Filistinlinin evini buldozerle yıktı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin iki buldozerle birlikte köye baskın yaptığını, 6 kişinin yaşadığı iki odalı evi yıkarak bölgedeki ağaçları söktüğünü bildirdi.

İSRAİL, KUDÜS ETRAFINDAKİ 20 EVİ YIKMAYI AMAÇLIYOR

İsrail, köyde izinsiz olarak yapıldığını iddia ettiği yaklaşık 20 evi, Kudüs etrafındaki Filistin köy ve kasabalarından ayırmak için inşa ettiği duvara çok yakın oldukları için yıkmayı amaçlıyor.