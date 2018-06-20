banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94552
ALTIN
193.345
DOLAR
4.7378
STERLİN
6.2480
EURO
5.4908
İnşaatta Hayatını Kaybetti!
Apartman inşaatında hayatını kaybetti.
Tırda kaçak 18 Suriyeli…
TIRDA KAÇAK 18 SURİYELİ…
Ceza takdiri 22 Haziran'da
CEZA TAKDİRİ 22 HAZİRAN'DA
Girne limanında 18 kaçak Suriyeli
GİRNE LİMANINDA 18 KAÇAK SURİYELİ
banner282

İsrail, Mahkeme Kararına Rağmen Kudüs Yakınlarındaki Filistinli Ailenin Evini Buldozerle Yıktı

Köye baskın yapan İsrail askerleri, yıkımın engellenmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen Kudüs yakınlarında Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail, Mahkeme Kararına Rağmen Kudüs Yakınlarındaki Filistinli Ailenin Evini Buldozerle Yıktı

Köye baskın yapan İsrail askerleri, yıkımın engellenmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen Kudüs yakınlarında Filistinli bir ailenin evini yıktı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 22:10
İsrail, Mahkeme Kararına Rağmen Kudüs Yakınlarındaki Filistinli Ailenin Evini Buldozerle Yıktı

İsrail, Mahkeme Kararına Rağmen Kudüs Yakınlarındaki Filistinli Ailenin Evini Buldozerle Yıktı

Köye baskın yapan İsrail askerleri, yıkımın engellenmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen Kudüs yakınlarında Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Aksi yöndeki mahkeme kararına rağmen iki buldozerle köye giren İsrail  askerleri,Kudüs yakınlarındaki evi yerle bir etti.

banner277
EVDE 6 KİŞİ YAŞIYORDU

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri bir İsrail mahkemesinin evin yıkımının engellenmesi yönündeki kararına uymayarak bu sabahBatı Şeria'da Kudüs ve Ramallah arasında bulunan Kalandia köyünde bir Filistinlinin evini buldozerle yıktı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin iki buldozerle birlikte köye baskın yaptığını, 6 kişinin yaşadığı iki odalı evi yıkarak bölgedeki ağaçları söktüğünü bildirdi.

İSRAİL, KUDÜS ETRAFINDAKİ 20 EVİ YIKMAYI AMAÇLIYOR

İsrail, köyde izinsiz olarak yapıldığını iddia ettiği yaklaşık 20 evi, Kudüs etrafındaki Filistin köy ve kasabalarından ayırmak için inşa ettiği duvara çok yakın oldukları için yıkmayı amaçlıyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'ye Teslim Edilecek F-35'lerin Ay Yıldızlı Bayrakla Yaptığı İlk Uçuş Kamerada
Türkiye'ye Teslim Edilecek F-35'lerin Ay Yıldızlı Bayrakla Yaptığı İlk Uçuş Kamerada
Trump'tan flaş karar! İmzayı attı
Trump'tan flaş karar! İmzayı attı
İspanya tutulmuyor!
İspanya tutulmuyor!
Boş Evde Buldukları 300 Bin Euro'yu Evsizlere Dağıtan Çifte Hapis Cezası
Boş Evde Buldukları 300 Bin Euro'yu Evsizlere Dağıtan Çifte Hapis Cezası
İngiltere'de Büyük Sağlık Skandalı: 456 Hasta Yanlış Ağrı Kesiciden Hayatını Kaybetti
İngiltere'de Büyük Sağlık Skandalı: 456 Hasta Yanlış Ağrı Kesiciden Hayatını Kaybetti
Hindistan'da İnek Kesmekle Suçlanan Vatandaşı Linç Ederek Öldürdüler
Hindistan'da İnek Kesmekle Suçlanan Vatandaşı Linç Ederek Öldürdüler
Genç Adam, Evlendikten Sonra Başkasına Aşık Olan Karısından İntikamını Böyle Aldı
Genç Adam, Evlendikten Sonra Başkasına Aşık Olan Karısından İntikamını Böyle Aldı
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Askeri İşbirliği İçin Toplanıyor...
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Askeri İşbirliği İçin Toplanıyor...
Avustralya'da Bir Matematikçi, Geliştirdiği Formülle Lotodan Yedinci Kez İkramiye Kazandı!
Avustralya'da Bir Matematikçi, Geliştirdiği Formülle Lotodan Yedinci Kez İkramiye Kazandı!
ABD'de Bireysel Silah Sahiplerinin Sayısı Ülke Nüfusundan Fazla!
ABD'de Bireysel Silah Sahiplerinin Sayısı Ülke Nüfusundan Fazla!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim