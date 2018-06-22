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İsrail Keskin Nişancısı, AA Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Vurarak Yaraladı

İsrail keskin nişancısı, Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabirini gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

İsrail Keskin Nişancısı, AA Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Vurarak Yaraladı

İsrail keskin nişancısı, Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabirini gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

22 Haziran 2018 Cuma 21:49
İsrail Keskin Nişancısı, AA Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Vurarak Yaraladı

İsrail Keskin Nişancısı, AA Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Vurarak Yaraladı

İsrail keskin nişancısı, Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabirini gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

İsrail keskin nişancısı, Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden AA foto muhabirini gerçek mermi ile ateş ederek yaraladı.

AA FOTO MUHABİRİ TEDAVİ İÇİN ŞİFA HASTANESİNE KALDIRILDI

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl göstericilere müdahaleye devam ediyor. Gösterileri takip için bölgede bulunan AA foto muhabiri Ali Cadallah, keskin nişancının açtığı ateş sonucu sol elinden gerçek mermi ile yaralandı. Cadallah, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

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"YARALILARA VEFA" GÖSTERİLERİ DÜZENLENİYOR

Filistinliler, Gazze sınırı boyunca beş noktada Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri kapsamında "Yaralılara Vefa Cuması" adıyla gösteriler düzenliyor.

İSRAİL ASKERLERİ GERÇEK MERMİLERLE SİVİLLERE ATEŞ AÇIYOR

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

GAZZE SINIRINDA 30 MART'TAN BU YANA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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