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İsrail İran'da sivil hedefleri de vuracak

ABD istihbarat kaynakları, İsrail'in İran'a olası saldırısında sadece nükleer tesisleri değil aynı zamanda...

İsrail İran'da sivil hedefleri de vuracak

ABD istihbarat kaynakları, İsrail'in İran'a olası saldırısında sadece nükleer tesisleri değil aynı zamanda...

18 Kasım 2011 Cuma 11:28
İsrail İran'da sivil hedefleri de vuracak
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ABD istihbarat kaynakları, İsrail'in İran'a olası saldırısında sadece nükleer tesisleri değil aynı zamanda alt yapısını çökertmek için internet, telekomünikasyon ve elektrik santrallerini de vuracağını iddia etti.

İsrail ve ABD yıllardır, İran'ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçluyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun geçtiğimiz hafta yayımlanan raporunda, "İran atom bombası deneyleri yapıyor" denilerek, bir bakıma İran ve ABD'nin tezine destek çıkıldı.

İsrail gazetesi Haaretz, Tel Aviv'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu raporunu kendine dayanak oluşturarak İran'a saldırı düzenleyeceğini yazdı. ABD istihbarat birimleri kaynak gösterilerek verilen haberde, olası bir saldırıda İsrail'in nükleer tesislerin yanı sıra İran'ın alt yapısını çökertmek için telekominikasyon, internet ve elektrik santrallerini vurucağı belirtildi.

BİR KOMUTLA CEP TELEFONU ŞEBEKELERİ DEVRE DIŞI KALACAK ABD'li istihbarat kaynakları, İsrail'in geliştirdiği bir çeşit silah sayesinde, cep telefonları şebekelerini sadece bir komutla devre dışı bırakabileceğini savundu.

VURMADAN ÖNCE SURİYE'NİN RADAR SİSTEMİ KİLİTLENDİ Haberde, İsrail'in 2007 yılında Suriye'nin nükleer tesisini vurduğu sırada da benzer bir yöntem kullandığı belirtildi. Aviation Week&Space Technology'nin raporunda, İsrail'in Suriye'nin nükleer tesisini vurmadan önce bu ülkenin tüm radar sistemini kilitlediğini ve daha sonra savaş uçaklarıyla yok ettiği vurgulandı.

PANETTA: İRAN'A SALDIRI KÜRESEL EKONOMİYE ZARAR VERİR İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'la bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'a olası bir askeri harekatın, küresel ekonomi üzerinde onarılmaz zararları olacağını söyledi.

Panetta, İran'ı nükleer programından caydırmak için bu ülkeye siyasi baskının artırılmasının en iyi çözüm olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 18.11.2011 11:28
Anahtar Kelimeler:
ABDIranAhmedinejadİsrailNükleer SilahTel Aviv
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