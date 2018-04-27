İsrail, İran'ı tehdit etti yerle bir ederiz...

İsrail, İran'ı tehdit etti

Suriye'de İran'a ait askeri alanlar oluşmasına izin vermeyeceğini söyleyen İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Liberman, 'Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz.' ifadelerini kullandı.



SURİYE'DE İRAN ASKERLERİNE İZİN VERİLMEYECEK



Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine Arapça röportaj veren Liberman, ülkesinin kimse ile savaşmak istemediğini ancak bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların bulunmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.



'YERLE BİR EDECEĞİZ'



İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde İsrail'in de Tahran'ı vuracağını söyleyen Liberman, 'Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz.' ifadelerini kullandı.



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