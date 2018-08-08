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“israil'in var olma hakkını reddeden“ İsrailli kuruluşa AB'den boykot

“israil'in var olma hakkını reddeden“ İsrailli kuruluşa AB'den boykot

08 Ağustos 2018 Çarşamba 06:04
“israil'in var olma hakkını reddeden“ İsrailli kuruluşa AB'den boykot

Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'de faaliyet gösteren "Özgürlükleri Savunma Konseyi" isimli insan hakları kuruluşuna finansman desteğini durdurduğu ve bu kuruluş ile ilişkisini kestiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanın sarf ettiği diplomatik çabalar sonucu Avrupa Birliği, İsrail'in var olma hakkını reddeden ve dünyadaki itibarını zedeleyen kuruluşa finansal desteğini kestiğini duyurdu." denildi.

Açıklamada, bu yapılanın "sadece başlangıç" olduğu, "İsrail devletinin meşruluğu aleyhinde faaliyet gösteren" tüm kuruluşlara karşı kararlı bir çalışma yürütüleceği ifade edildi.

"Özgürlükleri Savunma Konseyi", çatısı altında "B'Tselem", "Adalet Merkezi", "Vatandaş Hakları Derneği" ve "Alternatif Planlama Merkezi" gibi yaklaşık 20 sivil toplum örgütünü bulunduruyor.

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Son Güncelleme: 08.08.2018 09:53
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