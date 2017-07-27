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27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

İsrail'in Mescid'i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepkiler

Filistin’deki çeşitli ulusal ve İslami grupların cuma günü seferberlik ilan edilmesi yönünde açıklama yaptığı bildirildi.

İsrail'in Mescid'i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepkiler
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FİLİSTİNLİ GRUPLAR CUMA GÜNÜ SEFERBERLİK İLAN EDİLMESİ YÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

 Filistin’deki çeşitli ulusal ve İslami grupların cuma günü seferberlik ilan edilmesi yönünde açıklama yaptığı bildirildi.

Batı Şeria’nın Ramallah kentinde çeşitli ulusal ve İslami grupların temsilcilerinin bir araya gelmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa için cuma günü seferberlik ilan edilmesi ve her yerde gösterilerin düzenlenmesi yönünde çağrı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, cuma namazının meydanlarda kılınmasına yönelik de çağrı yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Batı Şeria’daki Hamas Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüslülerin direncini desteklemek amacıyla halkın yürüyüşlere katılması ve İsrail askerlerinin bulunduğu noktalara gitmesi için çağrı yapıldı.

İsrail’in Aksa’daki metal arama dedektörleri ve yerleştirilen kameraların kaldırılmasının halkın oluşturduğu baskı sonucunda meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, halkın baskıları devam etmesi durumunda İsrail’in Aksa’ya yönelik uygulamalarından vazgeçeceği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinli gruplardan meydana gelen olaylar hakkında açıklama yapması ve İsrail’i ihlallerinden caydırması istendi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin aldığı kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.

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