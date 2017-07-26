İsrail'in Mescid'i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepkiler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurma" yönündeki kararlarının hala geçerli olduğunu söyledi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS:"KUDÜS'TE İŞLERİN 14 TEMMUZ ÖNCESİNE DÖNMEMESİ DURUMUNDA BİZİM TUTUMUMUZDA DA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

"O GÜNDEN (14 TEMMUZ'DAN) BUGÜNE KADAR YAŞANANLARI GÖZDEN GEÇİREREK NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERECEĞİZ"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurma" yönündeki kararlarının hala geçerli olduğunu söyledi.

Ramallah'ta Filistinli yöneticiler ile bir araya gelen Abbas, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Kudüs'teki tüm ihlallerini sonlandırması ve durumun 14 Temmuz öncesine dönmesi gerektiğini belirtti.

Abbas, İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurma kararına işaret ederek, "Kudüs'te işlerin 14 Temmuz öncesine dönmemesi durumunda bizim tutumumuzda da hiçbir değişiklik olmayacak." dedi.

İsrail'in 14 Temmuz'dan bugüne kadar uygulamaya koyduğu tüm yeni icraatların ortadan kaldırılması ve sona ermesi gerektiğini kaydeden Abbas, "O günden bugüne kadar yaşananları gözden geçirerek ne yapacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nda yer alan maddelerden biri olan "Filistin güvenlik birimleri ile İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonu", iki tarafın güvenlik birimleri arasında bilgi alış verişinde bulunulmasını öngörüyor.

Mahmud Abbas, 21 Temmuz Cuma günü "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıklamıştı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu dedektörleri gece saatlerinde kaldırmıştı.