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26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:37

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri

İsrail Polisinin Mescid-İ Aksa'daki tüm uygulamaları sona ermeden Müslümanların Harem-İ Şerif'e girmeyecekleri bildirildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri
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MÜSLÜMANLAR, İSRAİL POLİSİNİN TÜM UYGULAMALARI SONA ERMEDEN HAREM-İ ŞERİF'E GİRMEYECEK

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR DAİRESİ, UYGULAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN İSRAİL POLİSİYLE İLETİŞİME GEÇECEK, KUDÜSLÜ ALİMLER GELECEK YANITA GÖRE KARARLARINI AÇIKLAYACAK

 İsrail Polisinin Mescid-İ Aksa'daki tüm uygulamaları sona ermeden Müslümanların Harem-İ Şerif'e girmeyecekleri bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mühendislerden oluşan Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'nin teknik komitesi tarafından hazırlanan Mescid-i Aksa ile ilgili rapor dün akşam bize ulaştı. Raporda, Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarının kapalı tutulduğu ve 14 Temmuz'dan önce bulunmayan bazı yeni uygulamaların olduğu belirtiliyor." dedi.

İsrail'in istemesi halinde kısa sürede kaldırabileceği söz konusu uygulamaları hala sürdürdüğüne işaret eden yetkili, "Müslümanlar, yeni uygulamalar tamamen sona ermeden Mescid-i Aksa'ya girmeyecek. Kudüslü alimlerin kararı, 14 Temmuz'dan sonra Harem-i Şerif'e getirilen değişikliklerin tamamen giderilmesi yönündedir." diye konuştu.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi hukuk danışmanının, söz konusu uygulamaların kaldırılması talebinde bulunmak üzere İsrail polisiyle iletişime geçeceğini söyleyen yetkili, Kudüslü alimlerin de İsrail polisinden gelecek yanıta binaen kararlarını açıklayacaklarını kaydetti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler sökülerek kaldırılmıştı.

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