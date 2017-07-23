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23 Temmuz 2017 Pazar 12:31

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri
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İSRAİL MESCİD-İ AKSA'NIN EL-ESBAT KAPISI KARŞISINA GÜVENLİK KAMERALARI YERLEŞTİRMEYE BAŞLADI

 İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail bu sabah Mescid-i Aksa'nın Esbat kapısının karşısındaki yüksek noktalara güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı.

Öte yandan dün gece yaşanan çatışmaların ardından yüzlerce Filistinlinin sabah namazını Esbat kapısı yakınlarında kıldığı, İsrail polisinin namaz kılanların etrafında önlem aldığı ifade edildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama detektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı almıştı.

İsrail'in bunun yerine Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.

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