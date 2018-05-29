İsrail'in Kuşattığı “Ablukayı Kırma“ Tekneleriyle Bağlantı Kesildi

Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze limanından sembolik olarak denize açılan ve İsrail tarafından kuşatılan teknelerle bağlantının kesildiği belirtildi.





Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, "Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze limanından hareket eden ve İsrail tarafından kuşatılan teknelerle bağlantının kesildiğini" ifade etti.





Silmiyye, İsrail Deniz Kuvvetlerine ait hücumbotları tarafından 12 deniz mili açıklarında kuşatılan özgürlük tekneleriyle bir süredir bağlantı kuramadıklarını kaydetti.







Ablukayı kırma hareketine katılan Filistinli aktivistlerin can güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Silmiyye, uluslararası kurumlara "aktivistlere gereken korumayı sağlamaları" çağrısında bulundu.

Filistinli aktivisitler, Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail saldırısı sonucu 10 şehit veren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılı anısına Gazze limanından teknelerle denize açılmıştı. İsrail donanmasına ait 4 hücumbotun, bir süre sonra özgürlük teknelerinin çevresini sardığı bildirilmişti.

Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler bulunuyor.