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İsrail'in İran askeri üssüne saldırısında 15 kişi öldü!

Dün akşam Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından İsrail, Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti. İsrail'in dün Şam'ın güneyinde İran'a ait askeri tesise düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenlerin 8'i İran askeri...

İsrail'in İran askeri üssüne saldırısında 15 kişi öldü!

Dün akşam Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından İsrail, Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti. İsrail'in dün Şam'ın güneyinde İran'a ait askeri tesise düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenlerin 8'i İran askeri...

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:26
İsrail'in İran askeri üssüne saldırısında 15 kişi öldü!

İsrail'in İran askeri üssüne saldırısında 15 kişi öldü!

Dün akşam Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından İsrail, Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti. İsrail'in dün Şam'ın güneyinde İran'a ait askeri tesise düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenlerin 8'i İran askeri...

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki İran'a ait askeri tesislere düzenlediği saldırıda 8'i İran askeri 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dün akşam Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından İsrail, Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti.

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İsrailIranÜssü15AskerOldu
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